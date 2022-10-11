TBMM Başkanı Şentop’tan anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle şahsi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Yeni Akit Ankara
TBMM Başkanı Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü 'nü kutluyorum”