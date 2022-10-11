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Siyaset TBMM Başkanı Şentop’tan anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle şahsi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 15:54:00 -
TBMM Başkanı Şentop’tan anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Yeni Akit  Ankara

TBMM Başkanı Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü 'nü kutluyorum”

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