TBMM Başkanı Şentop'tan 12 Eylül mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman dur diyecek ve taviz vermeyecektir"

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletin, büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman "dur" diyeceğini ve taviz vermeyeceğini bildirdi. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yayımladığı mesajında, Türkiye’de demokrasiyi ve özgürlükleri ortadan kaldıran 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini anımsattı. Toplumu birbirine düşürmenin sonuçlarını bugün çok daha iyi gördüklerini belirten Şentop, "Milletimiz; büyük ve güçlü Türkiye'yi hedef alan darbelere her zaman dur diyecek ve taviz vermeyecektir." ifadesini kullandı.

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