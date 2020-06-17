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Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’dan ‘Pençe-Kaplan’ operasyonuna destek açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 04:15:58 -
TBMM Başkanı Şentop’dan ‘Pençe-Kaplan’ operasyonuna destek açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Şentop, “Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayatî önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şentop, “Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayatî önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.

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