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Aktüel TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:46:14 -
TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de Osmanlı darüşşifası ve Osmanlı imaretinin modellemelerle anlatıldığı müzeler ile "Türkiye'nin en çevreci camisi"ni ziyaret etti.

Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop ile Emine Erdoğan'ı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Tunca Nehri kenarındaki Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde yer alan Osmanlı'nın 15. yüzyılda akıl hastalarını su, müzik sesi, koku ile tedavi ettiği, devrin tıp yöntemlerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi'ni Rektör Tabakoğlu'nun mihmandarlığında gezdi.

Müzeyi çok beğendiğini ifade eden Emine Erdoğan külliyenin içerisinde yeni oluşturulan dönemin ihtiyaç sahiplerine yemek ikramlarında bulunulmasının canlandırıldığı İmaret Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze bu ziyaretle de kapılarını açmış oldu.

-"Ecdad şifayı yalnız ilaçta aramamış"

Emine Erdoğan, Sultan II. Bayezid Külliyesi İmareti’nin açılışı vesilesiyle Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Darüşşifanın yaklaşık 6 asır öncesi çağın ötesinde şifa kapısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz şifahaneler kurarak, hastalıklara şifa üzerinden yaklaşmış. Şifayı ilaçta olduğu kadar, doğada, yeme içmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arar. Ve sağlığı, bir yaşam biçimi haline dönüştürmüştür." dedi.

-"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği"

Tarihi mekanların günümüze kazandırılmasının çok faydalı olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Beslenmenin sağlıklı yaşamla ilişkisini gösteren bu mekanda, hastalara uygun yemekler hazırlanmış, aynı zamanda hasta yakınlarını ve fakirleri gözeten bir sosyal dayanışma örneği sergilenmiştir. Bu tarihi mekanları, günümüze kazandıran kurumları ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

-Yetenekli çocuklardan konser

TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun girişimleriyle 2018 yılında kentin dezavantajlı bölgelerindeki okulların taranması sonucu keşfedilen şan, nota ve enstrüman kursları verilen yetenekli çocuklardan oluşan koronun konserini dinledi.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de konser veren Geleceğim Sensin Orkestrası'nın mini konseri beğeni topladı.

- Çevreci camiye ziyaret

Emine Erdoğan daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne Müftülüğü ve Edirne İl Çevre Orman Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu kurumlardan aldığı 9 çevrecilik ödülüyle "Türkiye'nin en çevreci camisi" unvanıyla öne çıkan Sultan II. Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Dar-ül Hadis Camisi'ni de ziyaret etti.





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