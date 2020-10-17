  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a gidecek
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma amacıyla Twitter hesabına Azerbaycan bayrağını da ekledi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:59:05 -
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a gidecek

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 18-20 Ekim'de Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Şentop, temaslarına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim’de başlayacak, 19 Ekim'de de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün mevkidaşı başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim'de ise Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecek.

Şentop'a, Azerbaycan ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik edecek.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma amacıyla Twitter hesabına Azerbaycan bayrağı da ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti
Siyaset

İmamoğlu Türkiye’yi Fransızlara şikayet etti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkede demokrasinin işlemediğini iddia ederek Türkiye’yi Fransa basınına şikayet etti.
Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!
Gündem

Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı!

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilg..
Ermenistan'ın sinsi planı devrede!
Dünya

Ermenistan'ın sinsi planı devrede!

İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye düşen roketlerle ilgili Azerbaycan açıklamada bulundu. Azerbaycan, Ermenistan'ın İran'a bilerek roket at..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay