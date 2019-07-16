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TBMM Başkanı Şentop, Türksat'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Darbe teşebbüsüne niyetlenenler, 15 Temmuz'da olduğu gibi halkın vereceği şiddetli cevaba maruz kalacaklar"

16 Temmuz 2019 Salı 13:34
TBMM Başkanı Şentop, Türksat'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin bundan sonra darbe girişimi yaşamayacağını ümit ettiğini belirterek, "Buna niyetlenenler, 15 Temmuz'da olduğu gibi halkın vereceği şiddetli cevaba maruz kalacaklar." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hedef aldığı Türksat AŞ'yi ziyaret eden Şentop'u, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ile Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen karşıladı.

Türksat Şehitleri Anıtı'nın önünde yapılan duanın ardından Cenk Şen, Şentop'a 15 Temmuz gecesi Türksat'ta yaşananlar hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz sergi alanı ve müzeyi gezen Şentop, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün, özellikle yıl dönümlerinde olmak üzere her gün hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'ye karşı daha önce de birçok suikast olduğunu ancak bunlar içinde en kanlı, menfur ve hain olanının, 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Bu darbe girişiminin en önemli hedeflerinden birisi de Türksat olmuştu. Çünkü planladıkları şeyleri gerçekleştirebilmek için radyo ve televizyonların kontrol edildiği Türksat'ın ele geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Fakat burada görev yapan kahraman kardeşlerimiz sayesinde böyle bir hedefi gerçekleştirememişler. İki şehidimiz var: Ali Karslı ve Ahmet Özsoy. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum."

Türksat'taki tahribatı gördüğünü ifade eden Şentop, buraların muhafaza edilmesinin, sonraki kuşaklara ihaneti göstermek ve anlatmak bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, halkın sokaklara dökülerek, devletine ve hükümetine sahip çıkmasıyla alt edilmiş bir teşebbüsü, Türkiye'nin bundan sonra yaşamayacağını ümit ettiğini belirten Şentop, buna niyetlenenlerin, 15 Temmuz'da olduğu gibi halkın vereceği şiddetli cevaba maruz kalacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:34
  1. Cahit Turhan
  2. Cenk Şen
  3. Mustafa Şentop
  4. Ömer Fatih Sayan
  5. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  6. Türksat AŞ

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