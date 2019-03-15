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TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan silahlı saldırıya tepki göstererek, "Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan her kimsenin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır.

15 Mart 2019 Cuma 13:04
TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan silahlı saldırıya tepki göstererek, "Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan her kimsenin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır. Böylesine bir olay karşısında öfke duymak yetmez, sorumlular birkaç aşırı ve terör eğilimli kimseden ibaret olamaz. Sorumlular Müslüman ve İslam dünyasına karşı nefreti körükleyen, yayan ve meşrulaştıran bazı batılı politikalar ve politikacılardır" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentrop, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla TBMM Hastanesini ziyaret etti. Şentop yaptığı konuşmada, Tıp Hane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okullarının açılışı olan 14 Mart 1827 tarihinin Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirterek, Tıp Bayramı’nın ilk kez 1919 yılında İstanbul’un işgaline karşı tıp öğrencilerinin tepkisi olarak kutlandığını hatırlattı. Şentop, "Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl ön saflarda yer aldıysa, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gerek sokaklarda, meydanlarda, gerek hastanelere koşarak acillerde vatan ve insan sevgisini mesleğinin erdemiyle harmanlayarak örnek davranış sergilediler. Sizler icra ettiğiniz meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan, kişiye takdir edilmiş hayatın kalitesini arttırmaya çalışmaktasınız" ifadelerini kullandı.


Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırılara ilişkin olarak Şentop, "Yeni Zelanda’nin Christchurch şehrinde cuma namazını kılmakta olan cemaate yönelik terör saldırısı gerçekleştirildiğini, bu saldırıda şehitlerimiz ve yaralılarımız olduğunu çok büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan her kimsenin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır. Böylesine bir olay karşısında öfke duymak yetmez, sorumlular birkaç aşırı ve terör eğilimli kimseden ibaret olamaz. Sorumlular Müslüman ve İslam dünyasına karşı nefreti körükleyen, yayan ve meşrulaştıran bazı batılı politikalar ve politikacılardır. Bu saldırıların sorumluları barış esasına dayalı İslam dinini terörle eş değer göstermek hususunda inatçı ve cahilce tavır içinde bulunan yetkililerdir. Bu saldırıların sorumluları İslam karşıtı duyguları körükleyen medya unsurlarıdır. İslam’a karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve bazı batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör saldırıları sona ermeyecektir" dedi.


AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da ziyarette hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:04
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