TBMM Başkanı Şentop: "Piyasadaki hareketlenmeyle seçimleri etkilemeye çalışıyorlar"

TEKİRDAĞ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Önce Avrupa piyasalarında ardından İngiltere ve Amerika piyasalarında bir oynama başladı. Pazartesiye kadar kendilerince bir oyun kurmaya çalıştılar. Bu aslında beklenen bir şeydi. 3 ay önce Mart ayında bu tür şeylerin olabileceğini konuşmuştuk. Çünkü 31 Mart’ta seçim var ve buna yönelik piyasadaki hareketlenme ile seçimlere etki uyandırmak için çalışma yapıyorlar” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde esnafla bir araya geldi. Kapaklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından kendisi adına verilen yemek programında konuşan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trakya’ya ayrı bir ilgi duyduğunu belirtirken, yerel seçimler hakkında da açıklamalarda bulundu. Şentop, ’’Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye muhabbetini, ilgisini, alakasını eskiden beri bilen birisiyim. 1983 yılından beri kendisi ile hukukumuz var. O belediye başkanı iken buralara olan ilgisini alakasını hepimiz biliyoruz. 24 Haziran seçimlerinin sonuçları üzerine kendisini memnun eden bir ilgi gördüğü için şahsıma böyle bir teveccühte bulundu. Şimdi teveccüh gösterme sırası yeniden Tekirdağ’da. Tekirdağ’dan, Cumhurbaşkanımızın bu büyük yürüyüşünde kendisini mahcup etmeyecek bir gayret bekliyoruz’’ dedi.

’’Piyasadaki hareketlenme ile seçimlere etki uyandırmaya çalışıyorlar’’

Yerel seçimler öncesi döviz kurundaki dalgalanmalar hakkında konuşan Şentop, “Cuma günü yine dövizle ilgili bir hareketlenme oldu. Saatine dikkat ettiniz mi bilmiyorum fakat hareketlenme Cuma günü saat 18.00 civarında başladı. Normalde bu döviz Türkiye’de işlem görüyor. Piyasalar 17.00’a kadar çalışıyor. Türkiye’deki piyasalar kapandı, ardından bu hareketlenme başladı. Yani bu yurtdışı piyasalarında gerçekleşen bir hareketlenme. Bu piyasalar az parayla dönüyor ama az parayla döndüğü için bunu manipüle etmek, yönlendirmek, oynamak daha kolay. Yani önce Avrupa piyasalarında, ardından İngiltere ve Amerika piyasalarında bir oynama başladı. Pazartesiye kadar kendilerince bir oyun kurmaya çalıştılar. Bu aslında beklenen bir şeydi. Yani bundan 3 ay önce Mart ayında bu tür şeylerin olabileceğini konuşmuştuk. Çünkü yakında bir olay var. 31 Mart’ta seçim var ve buna yönelik piyasadaki hareketlenme ile seçimlere etki uyandırmak için çalışma yapıyorlar” dedi.