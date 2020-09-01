TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı (PAB) Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şentop’un davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Barron, TBMM Başkanı Şentop ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, Kovid 19 salgını nedeniyle ülkelerin yaşadığı sıkıntılar ve dünya parlamentolarının çalışma tempolarına etkisi başta olmak üzere, parlamenter diplomasinin sıkıntılara birlikte göğüs germe adına üstlenebileceği role ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şentop, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından, PAB Başkanı Barron ve beraberindeki heyet onuruna yemek verdi.

Yemekte, PAB Türk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Türk Grubu üyeleri, AK Parti Ankara Milletvekilleri Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız da yer aldı.







