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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-22 19:11:23 -
TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

BOLU (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özel Kalem Müdürü Nesibe Yünlüoğlu'nun erkek kardeşi Mehmet Zahid Yünlüoğlu ile Cevahir Cansu çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftin nikahı, Bolu'nun Karacasu beldesindeki otelde kıyıldı.

Vali Ahmet Ümit ile nikah şahidi olan TBMM Başkanı Şentop, evlenme cüzdanını geline verdi.

Yeni evli çifte hediye de veren Şentop, "Nikah, evlilik, bütün toplumlarda Hazreti Adem'den bu yana bir adettir. Bütün peygamberlerin sünnetidir. Cenabıhakk'ın da bir emridir." dedi.

Şentop, nikah ve aile hayatının sadece maddi bir akitten ibaret olmadığını, manevi ve psikolojik boyutlarının da bulunduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, "Böyle bir adeti, sünneti, Cenabıhakk'ın emrini yerine getirdikleri için Mehmet Zahid Yünlüoğlu ile Cevahir Cansu'yu tebrik ediyorum." diye konuştu.

Törene AK Parti Bolu milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, İl Başkanı Nurettin Doğanay ve davetliler katıldı.

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