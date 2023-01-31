TBMM Başkanı Şentop: Kur’an-ı Kerim'e saldıran bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum

Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) "İslam Dünyası ve Modernleşme ile Kalkınmanın Sınamaları" başlığıyla Cezayir'de gerçekleştirilen 17. Konferansı'nda 16. dönem başkanı olarak konuşma yaptı.



İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e düzenlenen saldırılara dikkati çeken Şentop, "Bu aşağılık kişilerin aşağılık eylemleri ve söz konusu ülke makamlarının tutumları İslam düşmanlığının, ırkçı ve aşırıcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin göstergesidir. Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum." dedi.



Şentop, söz konusu saldırıların gerçekleştiği ülkelerin tavrına ilişkin ise, "Putlaştırdıkları özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kisvesi altında her fırsatta Müslümanları hedef alan, hedef alınmasına göz yuman Batılı ülkeleri ilkesizlikten vazgeçmeye, geçmişlerinden ders çıkarmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Çıkacak yangın herkesi yakacak

Batı'nın yüzeysel insan hakları anlayışına ve çifte standart yaklaşımına sahip olduğuna vurgu yapan Şentop, "Batılı ülkeler bu tehlikeli oyuna derhal son vermelidir. İnsanların kutsallarının tahkir edilmesine dur demelidir. Toplumların fay hatlarıyla oynanmasına müsaade etmemelidir. Çıkacak yangının herkesi yakacağını artık görmeliler." dedi.



Şentop, İngiltere Prensi Harry'nin, Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğü, bundan utanç duymadığı ve "Onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz." şeklindeki cümlesini hatırlatarak, "Bu yaşananlar adeta Nazi dönemine giden yolun taşlarını döşüyor. Hitler’i anımsatıyor." ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerin sesleri zayıf kaldı

İslam ülkelerinin bireysel olarak verecekleri tepkilerin yanı sıra İslam coğrafyasının temsil edildiği uluslararası organların da tepkilerini en yüksek perdeden ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:



"Bu bağlamda bir öz eleştiri de yapmak zorundayız. Üzülerek ifade etmeliyim ki yaşanan vahim olaylar karşısında Müslüman ülkelerden ve bizlerin iştirak ettiği örgütlerden çıkan sesler de ayrı bir rapora konu olabilecek şekilde zayıf kalmıştır. Hâlbuki bizlerin toplu ve güçlü bir biçimde ortaya koyacağı tepki, şüphesiz İsveç’in, Danimarka’nın, Hollanda’nın veya bu tür saygısızlıkların yaşandığı diğer ülkelerin kendilerine çekidüzen vermesine imkân verecek, onları ileride yaşanabilecek benzer felaketlerin önüne geçmeye zorlayacaktır.”

İslam dünyasını temsil eden örgütler

Şentop, İslam dünyasını temsil eden örgütlerin genel olarak etkisiz olduğunu belirterek, "İç çekişmelerle boğuşmaktalar ve İslam dünyasının gür sesi olmaktan çok uzak durumdalar. Bugün İslam dünyasının, sahip olduğu tüm maddi ve manevi potansiyele rağmen hak ettiği yerde olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir." dedi.



İslam dünyasının bu kurumlarını yeniden dizayn etmesinin gerekliliğine dikkati çeken Şentop, "Birliğimizin daha güçlü olması, sesimizin daha gür çıkması lazım. Filistin’den Rohingya’ya, Karabağ’dan Uygur Türklerine, Afganistan’dan Kırım’a, Kuzey Kıbrıs’tan Batı Trakya’ya, Avrupa ülkelerinden Uzak Asya kıyılarına, Amerika’dan Avusturalya’ya Afrika’ya kadar yeryüzünde her nerede bir kardeşimiz bulunuyorsa onların dertleriyle hemhal olmamız, haklarının korunması için çalışmamız, uğradıkları zulümleri durdurmak için mücadele etmemiz inancımızın bize yüklediği bir sorumluluk ve vebaldir." şeklinde konuştu.