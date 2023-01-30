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Siyaset TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldi
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 06:43:00 -
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'de temaslarına devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya gelen Şentop, "İSİPAB çatısı altında bir arada olmamız bizler için büyük mutluluk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun bir üyesi haline gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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