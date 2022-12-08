TBMM Başkanı Şentop, Belgrad’da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile birlikte Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 60’ıncı Genel Kurulu’na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti.
Yeni Akit Ankara
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti, Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Usame Zukorlic, Sırbistan Ulusal Meclisi Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı MuamerBaçevac, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve KEİPA Genel Sekreteri AsafHajiyev karşıladı.
Şentop’un ziyaretinde, TBMM Katip Üyesi İshak Gazel, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Şamil Ayırım, Türkiye- Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’dan oluşan parlamenter heyeti de yer aldı.