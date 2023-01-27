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Siyaset TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 22:19:00 -
TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı aradı. Büyükelçiliğe yapılan saldırı hakkında bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Alçak saldırıyı kınıyorum!”

TBMM Başkanı Şentop, konu ile ilgili olarak şahsi Twitter hesabından da bir paylaşım yaparak, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sahiba Gafarova'yı arayarak saldırıda şehadete yükselen kardeşimiz için duyduğumuz üzüntüyü ifade edip kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi ilettim" ifadelerini kullandı.

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