0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan Başbakanı Memmedov ile bir araya geldi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:04
TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan Başbakanı Memmedov ile bir araya geldi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile bir araya geldi.


Bakü’de resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile bir araya geldi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede Şentop’un ilk ziyaret geleneğini devam ettirdiğini vurgulayan Memmedov, “Ziyaretiniz iki ülke işbirliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok yüksek düzeyde” ifadelerini kullandı.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop,”Temas ve ziyaretimizdeki bu sıcak yaklaşım ilişkilerimizin dünyada benzeri olmayan emsalsiz bir samimiyet içinde yürüdüğünü göstermektedir. Ekonomi, enerji, ulaştırma alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle bölgesel istikrar ve refaha önemli katkı sağlıyor ve ülkelerimizin stratejik değerini arttırıyoruz. 2023’e kadar 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak üzerine daha fazla gayret göstermeliyiz. Döviz kurlarınızdaki geçici dalgalanmaların olumsuz etkilerini azaltmak için ticaretimizde milli paralarımızın kullanımı artırmalıyız” diye konuştu.



Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkinin başka bir örneği yok


Şentop, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Bakü ofisine ziyaret gerçekleştirdi. Mustafa Şentop, ağaç dikiminden sonra TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüştü. Görüşmede Mustafa Şentop’a Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer milletvekilleri eşlik etti.


Programdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, “TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan’a oldu. Cumhurbaşkanlarımızın bu geleneğini bizde devam ettiriyoruz. Azerbaycan’la Türkiye arasındaki ilişkiler bir kardeşlik, dostluk ilişkisi. Dünyada eşi emsali olmayan iki devlet arasındaki ilişki. Başka bir örneği yok bunun. Genel olarak hem ikili ilişkiler, hem de bölgeyle ilgili melesleler değerlendirildi. Çok verimli geçti. Bizim içinde çok büyük bir memnuniyet. Görüştüğümüz arkadaşlarımızda memnuniyetlerini ifade ettiler. Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin 2018 yılı en parlak, zirve yaptığı bir yıl ilişkilerimizin kapsamı bakımından. İnşallah onu aşacak bir performansı 2019’da ve sonraki yıllarda göstereceğiz iki ülke olarak. Azerbaycan Türkiye ilişkileri her zaman daha gelişerek, ileri doğru devam edecek” ifadelerini kullandı.


TBMM Başkanı Şentop, Oktay Asadov tarafından onuruna vereceği yemeğe katıldıktan sonra Bakü’den ayrılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:
    1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    2. "Kaligrafinin Çağrısı: Ses" sergisi..
    3. Dünyanın en büyük kargo gemisi..
    4. Bursaspor galibiyet serisi yakalamayı..
    5. "Nifak tohumları sokmaya çalışanlara..
    6. "Artık insanlara sandıklara gidip oy..
    7. 70 yaşındaki atlet Ali Demirhan’dan..
    8. İbrahim Üzülmez yeniden Beştepe'de
    9. Iğdır’da silahlı kavga: 6 yaralı
    10. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı..
    11. Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi..
    12. Ümraniye’de sokak ortasında silahlı..
    13. Bakan Kurum: “Bu şehirler CHP..
    14. Bilecik’te tır otomobile çarptı: 2..
    15. Beşiktaş’ta çakan şimşekler gökyüzünü..
    16. Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyükşehir..
    18. Fren yerine gaza basan kadın sürücü..
    19. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan..
    20. Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa..
    21. Venezuela'dan Almanya'ya soğuk duş: 48..
    22. Damadının tabancayla vurduğu kadın..
    23. Galatasaray, dayanıklılık çalışması..
    24. Üsküdar’daki sel baskınlarını..
    25. Jülide Sarıeroğlu: 31 Mart'ı el..
    26. Şubatta ABD'ye yasa dışı göçmen..
    27. "Önümüzde uzun bir maraton var"
    28. İmamoğlu, Kasımpaşa’da esnaf ve..
    29. Bursa AFAD’dan arama kurtarma..
    30. Denizli’de Millet İttifakı mitingi
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'