SON DAKİKA
Gündem Türkiye için beka sorunu! Sultangazi'de dehşet anları
Gündem

Türkiye için beka sorunu! Sultangazi'de dehşet anları

Yeniakit Publisher
DHA

Caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için bir beka sorunu olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Sultangazi'de sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir apartmanın kapısının önünde bekleyen 2 çocuğa, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişilik grup saldırdı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Çocuklardan biri kaçarken diğeri elleriyle kendini korumaya çalıştı.

Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, kavgayı ayırmak için balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı. Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ELLERİNDE SATIR VEYA BIÇAK VARDI'

Çevre sakini Musa Çakır, "Sesi duydum. Beş kişi, bir kişiyi dövüyordu. Ellerinde satır veya bıçak vardı. Satırı gördük. Bayan saksıyı atınca aşağıya kaçmaya başladılar. Polisi aradım. Çocuğu dövenler ellerinde satır veya bıçakla geri geldiler. Saksı olmasaydı çocuğu linç edeceklerdi" dedi.

canan

Suc var ceza yok , duzelmesi mumkun degil..guclu olan kazanir

suçun ASIL MAĞDURU TOPLUM DUR; GÜVENLİK VE HUZURDUR, TEDİRGİNLİK ORTAMIDIR, DEVLETTİR, KAM/U DÜZENİDİR...

"ibretlik cezalar İDAM-TAŞ OCAĞINDA ÇALŞTIRMA-VATANDAŞLIKTAN ATMA VS VS VS ACİL ACİL ACİL
