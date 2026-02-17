Türk mutfağına göz diktiler! Yunanlılar bir lezzetimizi daha gasp ediyor

Türkiye'nin en sevilen çorbalarından biri olan 'işkembe çorbası' için Yunanistan harekete geçti ve işkembe çorbasını UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere çalışmalara başladı.

İŞKEMBE ÇORBASI İÇİN DOSYA HAZIRLANDI

Yunanistan’da 'patsas' olarak bilinen işkembe çorbası için dosya hazırlandı ve Yunanistan Kültür Bakanlığı'na sunuldu. Dosya kabul edilirken UNESCO'YA sunulacak.

'Şifa çorbası' , 'doğal antibiyotik' olarak da anılan işkembe, özellikle sarımsak, sirke ve acı biberle servis ediliyor. Öte yandan işkembe (paça) çorbasının Anadolu'daki geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Evliya Çelebi'nin, Seyahatnâme'sinde İstanbul'da çarşı hayatını anlatırken işkembeci ve paçacı esnafından da söz ettiği biliniyor.