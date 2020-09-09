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Aktüel TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de:
Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de:

"İzmir Milli Mücadele'de sembol, bayrak bir şehrimiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:02:21 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de:

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in Milli Mücadelede sembol, bayrak bir şehir olduğunu söyledi.

İzmir Valiliğini ziyaret eden Şentop, Valilik Anı Şeref Defteri'ni imzaladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile makamında görüşen Şentop, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugünün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yıldönümü olduğunu hatırlatan Şentop, şöyle dedi:

"98 yıl önce düşman işgalinden İzmir'imizin kurtulması için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizden vefat edenleri de yine Cenab-ı Hak'tan rahmetle anıyorum."

Türkiye'nin Milli Mücadele yıllarında çok zor dönemler, günler yaşadığını kaydeden Şentop, İzmir'in kurtuluşunun Milli Mücadele'nin çatışmayla, silahlı mücadeleyle ilgili kısmının nihayete ermesi anlamına geldiğini ifade etti.

İzmir'in Milli Mücadele tarihinde iki sembolik anlamı bulunduğunu aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"Birisi 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali. Aslında birçok vatan toprağı daha önce de işgal edilmişti ve yerel olarak İstiklal mücadelesi, düşmana karşı direnişler mevcuttu. Fakat bir kafa karışıklığı, dağınıklık, Milli Mücadele'nin sadece bölgesel ve çabalarla yürütülmesi gibi bir durum söz konusuydu. 15 Mayıs 1919, İzmir'in işgali ülke sathında, vatan sathında bütün bu münferiden, bölük pörçük yürütülen milli mücadele direnişlerinin birleşmesi fikrini doğurmuştur. Bu bakımdan İzmir'in işgali Milli Mücadele'nin başlangıcı, milli mücadele tasavvurunun başlangıcı bakımından bir semboldür. Yine 9 Eylül 1922 İzmir'in düşman işgalinden kurtulması da Milli Mücadele'nin silahla yürütülen kısmının tamamlanması anlamında yine sembolik bir değere sahip. Bu bakımdan İzmir, Milli Mücadele'de sembol, bayrak bir şehrimiz."

Şentop, 9 Eylül'de, İzmir'de bulunmayı her zaman arzu ettiğini dile getirdi.

Ziyarete AK Parti İzmir milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de yer aldı.

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