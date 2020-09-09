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Aktüel TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmaların, karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız. Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözüm
Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmaların, karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız. Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözüm

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:51:17 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmaların, karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız. Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözüm
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