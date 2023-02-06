TBMM Başkanı Mustafa Şentop depremle ilgili bilgi aldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü arayarak depremle ilgili bilgi aldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü arayarak depremle ilgili bilgi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşerek genel durumla ilgili bilgi alan Meclis Başkanı Şentop son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.