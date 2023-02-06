  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop depremle ilgili bilgi aldı
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop depremle ilgili bilgi aldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü arayarak depremle ilgili bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:12:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop depremle ilgili bilgi aldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü arayarak depremle ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşerek genel durumla ilgili bilgi alan Meclis Başkanı Şentop son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23