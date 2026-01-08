TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SDG açıklaması: Acilen Suriye’ye entegre edilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM Basın Koridoru'ndaki parlamento muhabirlerini ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Kurtulmuş, daha sonra PMD Başkanı Kemal Aktaş ve dernek yönetimiyle bir araya gelerek burada gazetecilerle sohbet etti, soruları yanıtladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporunun ne zaman hazırlanacağının sorulması üzerine Kurtulmuş, komisyonun, demokrasi göstergesi olarak kabul edildiğini vurguladı.

Komisyondaki katkıları nedeniyle siyasi partilere ve üye milletvekillerine teşekkür eden Kurtulmuş, komisyonda toplumun farklı kesimlerinin dinlendiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, demokratik olgunluk ve katılım içerisinde komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, nihai safhaya girildiğini ifade etti.

YASAL DÜZENLEMEYLE İLGİLİ TEKLİFLER HAZIRLANIYOR

Siyasi partilerin kendi raporlarını hazırlayarak siyasi tutum belgelerini deklare ettiğini aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Partilerimizin ortaklaştığı, ayrıştıkları noktalar var. Bundan sonra çok titiz şekilde ortaklaşılan noktaları çoğaltarak, şu anda ayrılmış, ayrışmış gibi görünen noktalarda da eğer yapılabilirse mutabakat ortaya konularak nihai raporu hazırlayacağız. Bunun çok uzamayacağını ümit ediyorum. Komisyonda temsil edilen grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle iki toplantı yaptık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, toplantıya katılan arkadaşlarımızın hepsi büyük bir iyi niyetle, uzlaşı arayışı içerisinde toplantıları sürdürüyorlar. Çok uzun olmayan vadede ümit ediyorum ki herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerhinin ortaya konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak. Komisyonun çalışmaları tavsiye niteliğinde olacağı için burada özellikle örgütün silahlarını bırakmasının tespit edilmesinden sonra yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili teklifler TBMM Genel Kuruluna sunulacak. Bundan sonrası Meclisin, Genel Kurulun işidir."

SDG’NİN ENTEGRASYONU ÖNCELİKLER ARASINDA

Soru üzerine Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri gün gün, saat saat yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, Suriye'nin ve bölgenin geleceği için hassas olduğuna işaret etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir gelişmeye müsaade edilmemesinin Suriye halkının menfaatine olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Suriye'deki yeni yönetimin katılımcı, bütün toplumsal kesimlerin temsil edildiği yeni bir düzeni, sistemi inşa etmesinin Türkiye'nin önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Bazı ülkelerin bölgeyi daha fazla parçalamak olduğunun altını çizerek Suriye'nin bütün unsurlarının uyanık olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "İsrail, Suriye'deki Sünni Arapları sevmiyor, Suriye'nin Kürtlerini seviyor değildir. İsrail için bölgenin bütün halkları kendi tabirleriyle, siyonist ideolojinin çarpık yaklaşımıyla kendilerine itaat etmek zorunda olan kölelerdir. Bölge halklarının, Suriye'deki bütün unsurların, birliği, beraberliği, kardeşliği, entegrasyonu bir arada yeni bir Suriye inşa etme idealini esas almaları lazım. 10 Mart Mutabakatında varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye'de özellikle SDG'nin de bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım. Bu, Suriye Türklerinin, Suriye Araplarının da lehine olandır, Suriye'nin bütün unsurlarının geleceği için önemli olan yaklaşımdır. Bizim için bu sürecin başlangıcındaki önemli noktalardan birisi İmralı'dan gelen çağrıydı. Terör örtünün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasının ortaya konulduğu iradeyi biz esas alıyoruz.”

EN UFAK İHMAL, KAYIRMA, ÖRTME YOK!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddialarına ve yürütülen soruşturmaya yönelik soru üzerine, bu olayın herkesi derinden sarstığını ifade etti.

"Ailemizden birisine yapılmış mesele olarak algıladık" diyen Kurtulmuş, Hızlı ve etkin soruşturma süreci başlatıldığını, 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını dile getirerek ihmali görülen bir yöneticinin de görevinden uzaklaştırıldığını anlattı. Kurtulmuş, ilgili kişilerden 3'ünün devlet memurluğundan atıldığını, bir kişinin de kurum dışına çıkarıldığını söyledi.

İdari soruşturmanın süratli, etkin şekilde yerine getirildiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu süreçte Meclis olarak üzerimize düşeni yaptık. En ufak ihmal, kayırma, örtme yoktur. Böyle bir iddiayı ortaya koymak en hafif tabiriyle usulsüzlüktür, haddini bilmezliktir. ‘Dünyada parlamentosunda tecavüz vakası olan tek ülke’ şeklinde ifadeler kullanılıyor. 7 bin kişinin çalıştığı bir yerden bahsediyoruz. Burada 5 kişi, bir kişi bile olsa yüz kızartıcı durumdur. Sanki Meclis'te tecavüz, istismar vesaire bunlar olağan işlermiş ve sürekli her gün, her daim oluyormuş gibi bir algıyı ortaya koymak TBMM'ye hakarettir, TBMM'nin manevi şahsiyetine karşı bühtandır" değerlendirmesinde bulundu.