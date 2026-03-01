  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Yıllardır yanlış biliyormuşuz! İşte 'doğru oturma' şekli... Çok şaşıracaksınız! Kötü ekonomik koşullar sebebiyle... Kadıköy'e fırsat doğdu: El Hadji Malick Diouf Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak! İran yasta! Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması 2026 YKS başvuruları yarın sona eriyor: Geri sayım başladı Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü
Spor
4
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak!

Fenerbahçe'nin forvet listesindeki adaylardan biri Romelu Lukaku... Fakat Belçikalı futbolcunun son dönemdeki ruh hali, sanki kariyerine devam etmeyecekmiş gibi duruyor!

#1
Foto - Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak!

Ara transfer döneminde Romelu Lukaku'nun adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı-Lacivertli ekibin, sezon sonunda da Napoli'yle masaya oturabileceği konuşuluyor. Fakat Belçikalı futbolcunun son dönemdeki sözleri ve ruh hali, onun çok farklı bir yol çizebileceğini de akıllara getiriyor.

#2
Foto - Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak!

32 yaşındaki santrfor, "Babamı kaybetmek her gün ağır geliyor... Ama çocuklarım, kardeşim ve bana çok şey veren Napoli için devam ediyorum. Buraya gelmeden önce ölü gibiydim. Geçen yıl güzel şeyler yaptık. Bu yıl bazı zorluklar yaşadık ama yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak!

1.91 boyundaki forvet, 13 Mayıs tarihinde 33 yaşına girecek. Şu anda fazla konuşulmasa da Lukaku'nun sezon sonunda futbolu bırakabileceği iddia ediliyor. Belçikalı yıldızın, Napoli ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Lukaku bu sezon birçok karşılaşmayı sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Gündem

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

İran'ın, "Tarihin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" açıklamasının ardından ABD ve İsrail'den başkent Tahran'a yeni saldırı dalgası başl..
İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
Gündem

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta" dedi.
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya

İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku

Norveç Dışişleri Bakanı Eide yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kullandı. ..
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış
Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2009’daki İran ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erbakan,..
İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak
Gündem

İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuv..
"İhanet yayını"nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında!
Gündem

“İhanet yayını”nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında!

Terörist kardeşler ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme yapmış, CHP'li A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23