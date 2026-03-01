Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak!

32 yaşındaki santrfor, "Babamı kaybetmek her gün ağır geliyor... Ama çocuklarım, kardeşim ve bana çok şey veren Napoli için devam ediyorum. Buraya gelmeden önce ölü gibiydim. Geçen yıl güzel şeyler yaptık. Bu yıl bazı zorluklar yaşadık ama yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.