Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak!
Fenerbahçe'nin forvet listesindeki adaylardan biri Romelu Lukaku... Fakat Belçikalı futbolcunun son dönemdeki ruh hali, sanki kariyerine devam etmeyecekmiş gibi duruyor!
Fenerbahçe'nin forvet listesindeki adaylardan biri Romelu Lukaku... Fakat Belçikalı futbolcunun son dönemdeki ruh hali, sanki kariyerine devam etmeyecekmiş gibi duruyor!
Ara transfer döneminde Romelu Lukaku'nun adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı-Lacivertli ekibin, sezon sonunda da Napoli'yle masaya oturabileceği konuşuluyor. Fakat Belçikalı futbolcunun son dönemdeki sözleri ve ruh hali, onun çok farklı bir yol çizebileceğini de akıllara getiriyor.
32 yaşındaki santrfor, "Babamı kaybetmek her gün ağır geliyor... Ama çocuklarım, kardeşim ve bana çok şey veren Napoli için devam ediyorum. Buraya gelmeden önce ölü gibiydim. Geçen yıl güzel şeyler yaptık. Bu yıl bazı zorluklar yaşadık ama yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
1.91 boyundaki forvet, 13 Mayıs tarihinde 33 yaşına girecek. Şu anda fazla konuşulmasa da Lukaku'nun sezon sonunda futbolu bırakabileceği iddia ediliyor. Belçikalı yıldızın, Napoli ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Lukaku bu sezon birçok karşılaşmayı sakatlığı sebebiyle kaçırdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23