İran savaşı AB’ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı

İngiltere Savunma Bakanı, binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldığını doğruladı. Açıklamada "Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs'a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran insansız hava araçları Bahreyn'deki bir üssümüzün de sadece birkaç yüz metre uzağına düştü" denildi.

Kıbrıs’taki bazı askerlerin de füzelerin düştüğü noktaya çok yakın mesafede bulunduğu ortaya çıktı. Başbakan Keir Starmer da savaş uçaklarına Orta Doğu üzerinde savunma amaçlı uçuş emirleri verdiğini duyurdu.