SON DAKİKA
ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in Tahran'daki Kızılay binası ile kentteki hastanelerin çevresini doğrudan vurmaya başladığını duyurdu.

İran Kızılayı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırılara ait görüntülerde, Tahran'daki Kızılay yerleşkesinin saldırılar sonrasında ağır dumanla kaplandığı görüldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

