İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!
Dünya

İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.

Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

AKIN

İran saldırılara direk bir şey yapamıyor yada yapmıyor. Hani uçak gemilerini batıracak teknolojileri vardı

Reza Zerrap

İran'ın her tarafı kevgire dönmüş, siz tankerden bahsediyorsunuz. Tankerin suçu neydi. Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de maşaları aracılığı ile öldürdükleri Müslümanların kanları kurumadı daha. İran rejimi, Müslüman Katilidir.... İran'ın Müslüman Alemine yaptığı kötülükleri unutmayacağız.
