Suriyelilere doğrudan maaş yalanı ellerinde patladı! SGK'dan o kirli iddialara tokat gibi cevap
Sosyal medyada yayılan "65 yaşında Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilere ve diğer yabancılara doğrudan yaşlılık maaşı bağlanıyor" şeklindeki asılsız iddialar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesin bir dille yalanlandı.
Kirli bir dezenformasyonun ürünü olan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten yetkililer, SGK bünyesinde bu yönde herhangi bir otomatik maaş bağlama ya da ödeme uygulamasının bulunmadığını vurguladı.
Vatandaşların milli birliği ve ekonomik huzuru hedef alan bu tür manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi istenirken, yalan haberi yayan odaklar hakkında gerekli sürecin takip edildiği bildirildi.
