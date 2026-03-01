  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı İran'da geçici konsey üyeleri de belli oldu Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor Terörist kardeşler İran'a saldırdı! İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu
Gündem Suriyelilere doğrudan maaş yalanı ellerinde patladı! SGK'dan o kirli iddialara tokat gibi cevap
Gündem

Suriyelilere doğrudan maaş yalanı ellerinde patladı! SGK'dan o kirli iddialara tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Suriyelilere doğrudan maaş yalanı ellerinde patladı! SGK'dan o kirli iddialara tokat gibi cevap

Sosyal medyada yayılan "65 yaşında Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilere ve diğer yabancılara doğrudan yaşlılık maaşı bağlanıyor" şeklindeki asılsız iddialar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Kirli bir dezenformasyonun ürünü olan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten yetkililer, SGK bünyesinde bu yönde herhangi bir otomatik maaş bağlama ya da ödeme uygulamasının bulunmadığını vurguladı.

 

Vatandaşların milli birliği ve ekonomik huzuru hedef alan bu tür manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi istenirken, yalan haberi yayan odaklar hakkında gerekli sürecin takip edildiği bildirildi. 

ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu
ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu

Gündem

ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon
Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

Sosyal Medya

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı
DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı

Gündem

DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Bunlar aramizdaki hainler . Her sulalede var bu tiplerden. Icimize sizmis kullanisli ve seviyesiz tipler. Bunlarin az akıllı olanlari ajan oluyor israile.

Cengiz

Yalan haber ile provokasyon yapan hainlere çok ağır ceza verilmeli
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23