  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Savunma Bakanı Nasırzade öldürüldü Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar netleşiyor: PKK için yeni yol haritası İran'da dini lider nasıl belirlenir? ABD yine saçmaladı! İran’ın savunma sanayisini geliştirmesi savaş sebebiymiş: O zaman sıra Türkiye’de mi? İran "Gerçek Vaat 4" Operasyonu Duyurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu Son dakika: Trump: İran saldırırsa daha önce kullanmadığımız bir güçle vururuz. İsrail'de İran füzeleri paniği! Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor? Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’
Dünya Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama
Dünya

Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Lideri Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi üzerine İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a taziye telgrafı gönderdi. Saldırıyı "acımasızca işlenen bir suikast" olarak nitelendiren Putin, operasyonun uluslararası hukuk normlarını tamamen çiğnediğini vurguladı.

Ortadoğu’da taşlar yerinden oynarken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in ortak operasyonuyla katledilmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Küresel dengeleri sarsacak bu gelişmeye dair en sert açıklamalardan biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi

Putin, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümünden sonra, "İnsan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin" açıklamasını yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirmesi sebebiyle Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a telgraf gönderdi.

"ACIMASIZCA İŞLENEN SUİKAST"

Putin, telgrafında Hamaney'in "seçkin devlet adamı" olduğunu, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere büyük katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin."

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün
Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün

Dünya

Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün

Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama
Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama

Dünya

Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama

İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!
İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!

Gündem

İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!

İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!
İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!

Dünya

İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!

İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı
İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

Dünya

İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

Terörist kardeşler İran'a saldırdı!
Terörist kardeşler İran'a saldırdı!

Dünya

Terörist kardeşler İran'a saldırdı!

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23