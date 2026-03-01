Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin’den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama

Ortadoğu’da taşlar yerinden oynarken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in ortak operasyonuyla katledilmesine dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Küresel dengeleri sarsacak bu gelişmeye dair en sert açıklamalardan biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi

Putin, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümünden sonra, "İnsan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin" açıklamasını yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirmesi sebebiyle Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a telgraf gönderdi.

"ACIMASIZCA İŞLENEN SUİKAST"

Putin, telgrafında Hamaney'in "seçkin devlet adamı" olduğunu, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere büyük katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin."

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.