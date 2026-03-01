İran’da mahşeri kalabalık: Hamaney’in ardından yüz binler intikam için yürüyor! Gözyaşı ve öfke sokağa taştı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’daki ofisine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesi, ülkeyi ayağa kaldırdı. Başkent Tahran başta olmak üzere 81 vilayette sokağa dökülen yüz binlerce İranlı, "katil ittifaka" lanet yağdırdı.

Hamaney’in İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülmesinin ardından İran genelinde yüz binlerce kişi sokaklara çıktı, ABD ve İsrail’e tepki sloganları atıldı.

Hamaney’in ölümü sonrası İran’da ülke genelinde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde kalabalıklar meydanlarda toplanarak yas tuttu. Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişi, ABD ve İsrail’e tepki gösterdi. Gözyaşları ve öfkenin iç içe geçtiği gösterilerde ülke genelinde yas havası hakim oldu. İran bayrakları ve Hamaney’in fotoğraflarını taşıyan kalabalıklar, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD ortak saldırısında dün hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu tarafından yapılan duyuruda, Hamaney’in Tahran’daki ofisinin hedef alındığı ve saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Resmi açıklamanın ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edilirken, bayraklar yarıya indirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı açıklamada, "İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır" ifadelerini kullanmıştı.