  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’e bir dava daha! Belediye parası bakın nereye gitmiş İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız Meteoroloji uyardı: Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor Körfez’de "güvenli liman" illüzyonu sarsıldı: Dubai efsanesi saldırıların hedefinde İran Savunma Bakanı Nasırzade öldürüldü Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar netleşiyor: PKK için yeni yol haritası İran'da dini lider nasıl belirlenir? ABD yine saçmaladı! İran’ın savunma sanayisini geliştirmesi savaş sebebiymiş: O zaman sıra Türkiye’de mi? İran "Gerçek Vaat 4" Operasyonu Duyurdu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu
Dünya İran’da mahşeri kalabalık: Hamaney’in ardından yüz binler intikam için yürüyor! Gözyaşı ve öfke sokağa taştı
Dünya

İran’da mahşeri kalabalık: Hamaney’in ardından yüz binler intikam için yürüyor! Gözyaşı ve öfke sokağa taştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran tarihinin en sancılı günlerinden birini yaşıyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in kalleş pususunda şehit edilmesinin ardından, İran halkı sel olup sokaklara aktı. Gözyaşının öfkeye karıştığı meydanlarda tek bir ses yükseliyor: "Kahrolsun ABD ve İsrail!"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’daki ofisine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesi, ülkeyi ayağa kaldırdı. Başkent Tahran başta olmak üzere 81 vilayette sokağa dökülen yüz binlerce İranlı, "katil ittifaka" lanet yağdırdı.  

Hamaney’in İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülmesinin ardından İran genelinde yüz binlerce kişi sokaklara çıktı, ABD ve İsrail’e tepki sloganları atıldı.

Hamaney’in ölümü sonrası İran’da ülke genelinde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde kalabalıklar meydanlarda toplanarak yas tuttu. Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişi, ABD ve İsrail’e tepki gösterdi. Gözyaşları ve öfkenin iç içe geçtiği gösterilerde ülke genelinde yas havası hakim oldu. İran bayrakları ve Hamaney’in fotoğraflarını taşıyan kalabalıklar, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD ortak saldırısında dün hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu tarafından yapılan duyuruda, Hamaney’in Tahran’daki ofisinin hedef alındığı ve saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Resmi açıklamanın ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edilirken, bayraklar yarıya indirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı açıklamada, "İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün
Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün

Dünya

Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

Gündem

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama
Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama

Dünya

Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama

İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!
İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!

Gündem

İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü!

İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!
İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!

Dünya

İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!

İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı
İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

Dünya

İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

Terörist kardeşler İran'a saldırdı!
Terörist kardeşler İran'a saldırdı!

Dünya

Terörist kardeşler İran'a saldırdı!

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

İran'da geçici konsey üyeleri de belli oldu
İran'da geçici konsey üyeleri de belli oldu

Dünya

İran'da geçici konsey üyeleri de belli oldu

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin
İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

Gündem

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAMANEY

"Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail"

Abdullah

Bu kalabalığın onlarca katı insan seviniyor, dans ediyor şu anda. Rejim fiilen bitmiştir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23