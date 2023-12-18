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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kuveyt’e taziye ziyareti
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kuveyt’e taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-12-18 22:53:00 - 2023-12-18 23:00:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatı nedeniyle bulunduğu Kuveyt’te, yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu ile Kuveyt’e geldi. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez karşıladı.

Kuveyt’in yeni Emiri Şeyh Meşal ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda bir araya gelen Kurtulmuş, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf’ın hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini ileterek, Kuveyt halkına da başsağlığı diledi.

"Cumhurbaşkanımız, şahsım ve milletimiz adına taziyelerimizi ilettik"

TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatı üzerine geldiğimiz Kuveyt'te, yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah'a, Sayın Cumhurbaşkanımız, şahsım ve milletimiz adına taziyelerimizi ilettik. Kıymetli aile efradına ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Merhum Şeyh Nevvaf'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, Kuveyt Devleti'nin yeni Emiri Şeyh Meşal'e üstün muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.


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