  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Faizler artarsa dolar düşer' tezi elinde patlayan Özgür Demirtaş yine kafa çıkardı! Yeni tahminini duyurdu

Türkiye kutuplarda petrol bombasını patlattı! İzin resmen çıktı

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu uyardı: Erkekleri hedef alıyorlar

Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı! Fiyatları duyan koşuyor

Avrupa ülkesi ortalığı ayağa kaldırdı: Türkiye'yi çağırdılar, bizi davet etmeyi yine unuttular

Putin'e isyan eden Prigojin: Wagner'in varlığı sona eriyor

Bayram sonrası için bomba dolar iddiası! Yer yerinden oynayacak

Belediye başkanı ile Bakan yardımcısı böyle kavga etti

Petrol kadar değerli! Bakan 'Bizim petrolümüz bu' diyerek duyurdu: Milyarlarca dolar gelecek

Fransa'nın projeye almaması dönüm noktası oldu! Türkiye o İHA'yı yaptı, dünya peşine düşecek
Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Avrupa Konseyi’nin skandal kararına sert tepki
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Avrupa Konseyi’nin skandal kararına sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-27 00:31:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Avrupa Konseyi’nin skandal kararına sert tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren skandal raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) skandal FETÖ kararına tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur!” dedi. 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci Fetö’cülerle karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.

AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır.

Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur!

Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23