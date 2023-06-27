TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Avrupa Konseyi’nin skandal kararına sert tepki

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) skandal FETÖ kararına tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur!” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci Fetö’cülerle karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.

AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır.

Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur!

Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir.”

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