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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis’in hedefi millî bir anayasa
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis’in hedefi millî bir anayasa

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:42:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis’in hedefi millî bir anayasa

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, 28. Yasama Dönemi’nin hayırlı olmasını diledi. Yeni anayasa vurgusu yapan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: “147 yıllık bir meclis geleneğine sahip olan bir milletiz. TBMM olarak 100. yılını idrak eden bir meclisiz. Bu anlamda önemli bir meclis geleneğini, önemli bir tecrübeyi barındıran bir kültürün parçası olarak buradayız Ümit ediyorum ki bu kültürü daha da genişleterek, demokrasimizi daha da kuvvetli hale getirerek yolumuza devam edeceğiz. Meclisin daha iyi işlemesi ve işletilmesi için Meclis içtüzüğünde gerekli düzenlemelerin yapılması ve hatta yeni bir Meclis içtüzüğü çalışmalarının süratle başlatılması gerekir. Milletvekillerimizin ve Meclisimizin itibarını yükseltecek şekilde sözlerimize ve hareketlerimize dikkat ederek Meclis faaliyetlerini sürdüreceğimizden eminim. Önümüze koyacağımız konulardan biri de yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı milli bir anayasanın bu Meclis tarafından gerçekleştirilmesidir.” Genel Kurulda, İYİ Parti ve CHP’nin TBMM Başkanlık Divanı’nın 21 üyeden kurulmasına yönelik grup önerileri ise kabul edilmedi.

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