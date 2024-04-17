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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş Mardin'de!
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş Mardin'de!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 21:16:00 - 2024-04-17 21:21:18

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin'e gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş'un yarın Mardin'de çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

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