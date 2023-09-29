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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş küstah Ruma haddini bildirdi
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş küstah Ruma haddini bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-29 08:24:00 -

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu" iddia eden Rum temsilciye tepki göstererek, "Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet'i işgal eden Rum tarafıdır." dedi.

Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dublin Kongre Merkezi'ndeki konferansın "Ukrayna'ya Karşı Rusya'nın Saldırganlık Savaşının Sonuçları ve Ukrayna'nın Yeniden İnşasında Ulusal Parlamentoların Rolü" konulu oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın dünyanın en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında bir an evvel barışın ortaya konulabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, Türkiye olarak barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü inisiyatifte rol almaya devam edeceklerini vurguladı.

Mevcut dünya sisteminin, uluslararası kuruluşların tamamına yakınının barışı sağlamaktan uzak bir noktada olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dünyada barışı sağlayacak, hakkaniyeti temin edecek, ülkeler arasında egemen, eşitlik prensibi üzerinde tesis edilecek yeni ve adil bir dünya sisteminin kurulmasına ihtiyaç vardır. Her platformda dile getirdiğimiz gibi, dünya beş ülkenin insafına ve inisiyatifine terk edilemez. Yeni bir adil dünya sistemine ve gerçekten hakkaniyetli bir uluslararası yapılanmaya ihtiyaç vardır." değerlendirmesini yaptı.

Rum temsilciye tepki

Kurtulmuş, konuşması sırasında, kendinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun, Türkleri "işgalci" olarak gösteren sözler sarf ettiğini anımsatarak, tepki gösterdi.
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Kurtulmuş, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu" iddia eden Rum temsilcinin sözlerine ilişkin, "Kıbrıs'ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet'i işgal eden Rum tarafıdır. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye garantör ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi

Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ilişkin, "Ermenistan'ın Karabağ'ı 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti anlıyor, takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesini yapan Kurtulmuş, 33 yıllık işgale karşı uluslararası bütün girişimlerin çaresiz kalması sonucunda Azerbaycan'a başka yol bırakılmadığını ve 44 gün süren bir savaşla Karabağ'ın kurtarıldığını aktardı.

"Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak, Azerbaycan halkının elinde olacaktır." ifadesini kullanan Kurtulmuş, bunun bir "işgal" değil "bir halkın kendi toprağını kurtarması" olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer aldığı altılı ittifakın Kafkaslar'da kurmaya çalıştığı barışın, bazıları tarafından zedelenmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanacak barış, en başta bu iki ülke olmak üzere bütün bölge halklarının lehinedir. Zengezur Koridoru'nun açılması asla bir ülkenin inisiyatifine değil bölge halklarının tamamının yararınadır ve öyle olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, konferans kapsamında, katılımcı ülkelerin meclis başkanlarıyla çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

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Yorumlar

HII

TÜRKLER İŞGALCİ DEGİLDİR ASLA OLAMAZ ASIL BUNU BÖYLE SÖYLEYEN RUM HEM KENDİLERİ İŞGALCİDİRLER HEMDE ZALİMDİRLER ASIL BU GİBİLERİ TERÖRİST KATİLLERDİR ZULÜMCÜLERDİR 1960 1974 UNUTMADIK ULAN PİS KATİLİN PİÇİ RUM UTANMAZI KARDESLERİMİZİ SOKAKLARDA EVLERİNİ BASARAK KATLEDEN BANYOLARDA KURŞUNLAYAN SİZ KATİL SÜRÜLERİ DEĞİLMİYDİNİZ 

Niyazi

İstediğiniz kadar oraya gidin sizleri onlar kabul etmeyecek genede Avrupa'ya yalakalık yapıyorsunuz onlar seni oraya hakaret etmek için çağırıyorlar sen hala akıllanmadın gidiyorsun bunun çocuğa sorsaydın sana söylerdi
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