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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiye sahip çıktı
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiye sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 19:44:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiye sahip çıktı

15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle TBMM'de gerçekleşen anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı, hayat tarzı ne olursa olsun birlik ve beraberliğin her şeyin önünde olduğunu bu millet, 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme ruhudur” dedi.

TBMM Tören Salonu’nda 15 Temmuz nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti grupları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit aileleri ve yakınları, gaziler katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi millet olmanın anlamını ortaya koyduklarını söyleyerek, “15 Temmuz gecesi hainlerin önemli bir kısmının hala pusuda beklediği o dönemde, o saatler içinde hayatını ortaya koyarak TBMM’nin açık kalmasını sağlayan başta İsmail Kahraman olmak üzere bütün milletvekili arkadaşlarımıza ben de yürekten teşekkür ediyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı, hayat tarzı ne olursa olsun birlik ve beraberliğin her şeyin önünde olduğunu bu millet, 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme ruhudur” dedi.

Kurtulmuş, demokrasinin önemine değinerek, “Demokrasi insan haklarını ve özgürlüklerin de kapısıdır. Demokrasi olmayan yerde ne insan haklarının ne özgürlüklerin ne de bireysel hakların olması mümkün değildir. Ayrıca demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınmanın, refahın hakça bölüşülmesi de olmadığı aşikardır. Hayat standartlarının yükseldiği hiçbir demokratik olmayan ülke görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

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