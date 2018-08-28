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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım, Meclis'te İç Tüzük değişikliğinin en geniş katılımla yapılması için çalışacaklarını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 18:50
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: İç Tüzük Meclisin anayasası niteliğindedir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile saat 18.23'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Yıldırım, Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Meclis İç Tüzük değişikliği ile ilgili konuşan Yıldırım, "Bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Mecliste bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclisin anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla, uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir." dedi.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Yıldırım ile TBMM Katip Üyesi Emine Sare Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Bakü'ye gitti.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:50
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  3. Ankara
  4. Aydın
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  7. Tokat
  8. Aydın Yılmaz
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