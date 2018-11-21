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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Desteğinize güveniyoruz

TÜRKPA üyesi ülkelere seslenen TBMM Başkanı Yıldırım, Gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz” açıklamasını yaptı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:23
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Desteğinize güveniyoruz

İzmir'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8'inci Genel Kurulu'na katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım,   "Sadece Türkiye'nin değil sizlerin de  (TÜRKPA üyesi ülkeler) gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde olan bu örgüt eğitim kurumları, yardım faaliyetleri adı altında  gündeme gelse de gizli gündemi olan ve emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir  örgüttür" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:23
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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