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Gündem

TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanının testi pozitif çıktı

TBMM basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 00:02:00 -
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanının testi pozitif çıktı

Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, Kovid-19 şüphesiyle test yapıldı.

Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.

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