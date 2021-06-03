TBMM Avrupa'da Yükselen Irkçılık Ve İslamofobi İnceleme Alt Komisyonu toplandı “Kuran yakanların sırtının sıvanması fanatizme zemin hazırlıyor!”

Yeni Akit/Ankara

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bugün İslam düşmanlığı görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştı. Dönemsel bir meseleden ziyade yapısal ve sistemli şekilde büyüyen bir tehditle karşı karşıyayız" dedi. Bakan Yardımcısı Kıran, Avrupa'da kuvvetlenen ırkçılık ve İslamofobi'nin, İslam karşıtlığının hukuki bir zemine oturtulma çabası olduğuna değinerek, ırkçı, yabancı düşmanı İslam karşıtı saldırıları sadece bireysel eylemler olarak görmenin ve göstermenin büyük bir yanlış ve eksiklik olacağını kaydetti.

Saldırılar Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerde yoğunlaşıyor

Kıran, saldırılara ve ayrımcı yaklaşımlara zemin hazırlayan sistemli ve hukuki arka planın asla göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerde İslam ve yabancı düşmanı eylem ve saldırılara dair örnekler paylaşan Kıran, Avrupa'daki Türklerin ve Müslüman toplumun karşılaştığı saldırıların onların günlük hayatına, siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerine olumsuz yansımalarına dikkati çekti. Birçok Avrupa ülkesindeki Müslümanların çoğunluğunu oluşturan Türk vatandaşlarının sistemli ayrımcılıktan doğrudan etkilendiğini ve doğrudan hedefi haline geldiğini dile getiren Kıran, "Milyonlarca insanımızın İslam düşmanı ve ırkçı politikalar ile saldırılardan zarar görmesine asla göz yumamayız. Bugün İslam düşmanlığı görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştı. Dönemsel bir meseleden ziyade yapısal ve sistemli şekilde büyüyen bir tehditle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Müslümanlara karşı nefret söylemi hukuki kimliğe büründü

Kıran, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin kurumsal, hatta hukuki bir kimliğe kavuşturulduğunu, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanların bireysel ve sosyal hayatlarının özel yasal düzenlemelerin konusu yapıldığını, Müslümanlar için ayrımcı kısıtlayıcı alan oluşturulduğunu aktardı.

Kur'an yakanların sırtının sıvanması fanatizme zemin hazırlıyor

Kıran, Kur'an-ı Kerim'i yakanların sırtını sıvazlayanların, mescitlere saldırıları görmezden gelenlerin yarın daha da büyümesi muhtemel bir fanatizme zemin hazırladığını belirterek, "Son 5 yıl içinde Batı'da İslam düşmanı saldırılar 2,5 kat artış gösterdi. Yine son 5 yılda sivil toplum kuruluşlarına rapor edilen İslam düşmanı hadiseler 15 bine ulaştı. Almanya'da İçişleri Bakanı 2020'de 900 İslam karşıtı saldırı olduğunu açıkladı" dedi. Kıran, bakanlık olarak İslam karşıtlığına karşı aktif ve ön alıcı kurumsal bir mücadele yürüttüklerini de kaydetti.