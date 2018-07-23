TBMM 28 Temmuz'a kadar çalışacak

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, 23-24-25-26-27-28 Temmuz günleri çalışacak.

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi "temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülecek.

Meclis, bugün, söz konusu teklifin birinci bölümünün görüşmelerinin tamamlanmasına kadar mesai yapacak.

Meclis, yarın teklifin ikinci bölümünün, 25 Temmuz Çarşamba günü ise teklifin tümünün görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak. TBMM Genel Kurulu, 26 Temmuz Perşembe günü, saat 24.00'e kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında, 27-28 Temmuz Cuma ve Cumartesi günleri saat 14.00'de toplanacak ve gündeminde yer alan işleri görüşecek.