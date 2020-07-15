TBHF Başkanı Halit Albayrak: "Önceliğimiz, sporcu sağlığını korumak"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Başkanı Halit Albayrak, "Sporcu, antrenör ve idarecilerimizin sağlığını korumak her zaman önceliğimiz olacak." dedi.

Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin iptal edilmesine ve yeni sezon planlamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, “Tüm dünyada devam eden salgının oluşturduğu etkisini ve devletimizin sergilediği hassas mücadele politikaları doğrultusunda federasyon olarak gelişmeleri gözlemledik, Salgının başından itibaren, alanında uzman kişilerle durum değerlendirmeleri yaptık. Pandemi komisyonumuz, sağlık, eğitim ve teknik kurullarımız ile birlikte yaptığımız görüşmeler neticesinde yönetim olarak tamamlanamayan liglerimizi tescil etme kararı aldık. Önceliğimiz her zaman sporcu, antrenör ve idarecilerimizin sağlığını korumak olacaktır." diye konuştu.

Liglerin, sağlığın her şeyden önemli olduğu düşüncesiyle sonlandırıldığını belirten Albayrak, "Devam eden salgın nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda görevli tüm sporcu, antrenör ve çalışanların sağlığı açısından, önümüzdeki yıl için yeni planlamaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Salgının her alanda olduğu gibi spora da olumsuz etkileri oldu.Bu süreçten herkesin sağlıklı bir şekilde çıkmasını ve böyle bir sürecin tekrarlanmamasını diliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"2020-2021 sezonu hazırlık çalışmalarımız sürüyor, Bakanlığımız ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu ile sürekli irtibat halindeyiz. Amacımız güvenli bir geri dönüş sağlamak. Önümüzdeki sezonda 18 yaş altı kızlar ve erkekler dünya şampiyonalarına Kocaeli ve İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. Liglerimizi ve hazırlıklarımızı bu organizasyonlara göre planlamak istiyoruz."