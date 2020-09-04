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Spor TBF'den ING Basketbol Süper Ligi'ne katılım sürecine ilişkin açıklama:
Spor

TBF'den ING Basketbol Süper Ligi'ne katılım sürecine ilişkin açıklama:

"Süper Lig'de yer alma arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına, 18 Eylül tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar verilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:27:23 -
TBF'den ING Basketbol Süper Ligi'ne katılım sürecine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün yerine alınacak ekibin belirlenmesi süreciyle ilgili bir duyuru yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun 3 Eylül tarihli kararında, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir." denildi.

Bu karar nedeniyle yeni bir yol haritası belirlendiği aktarılırken, "ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alma arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına, 18 Eylül tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün Süper Lig'de mücadele etmek için yaptığı başvuru, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması nedeniyle TBF Yönetim Kurulu tarafından reddedilmişti.


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