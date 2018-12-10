TBF'de flaş ayrılık! Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Mayıs 2016'dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." denildi.

Tecrübeli başantrenöre hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Sayın Memnun'a federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.