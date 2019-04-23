TBF U14 kızlar Türkiye Şampiyonası

63 mağlup oldu.

U14 Kızlar Türkiye şampiyonası guruplar halinde Kocaeli’de devam ediyor. A gurubunda yer alan Düzce Belediyespor Basketbol takımı bugün Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Başa baş giden maçın birinci çeyreğini 13-10, İkinci çeyreğini 29-25, üçüncü çeyreğini de 46-41 önde bitiren Düzce Belediyespor takımı son 1 dakikaya 63-62 önde girmesine rağmen üst üste yediği iki üçlükle şanssız bir şekilde maçı kaybetti.

A gurubunda mücadele eden diğer maçta Fenerbahçe, Çukurova’yı 77-63 mağlup edince grupta tüm takımların birer mağlubiyeti oldu. Maç sonuçlarına göre Düzce Belediyespor Kız Basketbol takımı mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Düzce Belediyespor oyuncusu Senanur Demir dün Fenerbahçe’ye attığı 36 sayı bugünde Beşiktaş’a attığı 12 sayı ile turnuvada sayı liderliğini sürdürüyor.

U14 Kız Düzce Belediyespor takımı yarın (24 Nisan 2019) saat 16.00’da Çukurova ile grubunun son maçını oynayacak.

Gruplarında son sırayı alan takımlar elenirken, birinci olanlar final grubuna yükselecek.Ayrıca gruplarında ikinci olan takımlar diğer grubun üçüncüleri ile final grubuna yükselme maçı oynayacak.