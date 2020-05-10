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Spor

TBESF Başkanı Uztürk, Anneler Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:05:46 -
TBESF Başkanı Uztürk, Anneler Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uztürk, yaptığı açıklamada, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir zaman esirgemeyen annelerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Annelerin, engelli bireylerin sporculuk hayatlarında çok önemli katkıları olduğunu aktaran Başkan Uztürk, "Sonsuz sevgi ve şefkatleriyle hayatımıza değer katan, bizlerin her daim yanında, hayat boyunca yaptıkları fedakarlıklarla çocuklarımızın arkasında büyük bir güç olan vefakar annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, bu anlamlı günde ahirete intikal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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