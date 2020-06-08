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Ekonomi

TBB’den protesto edilen senetlere ilişkin yeni düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği, vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresini 1 güne indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:40:13 -
TBB’den protesto edilen senetlere ilişkin yeni düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği, vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresini 1 güne indirdi.


Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada şu ifadelere yen verildi: "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, bankalardan 15’er günlük dönemlerle toplanan ve üyelerle paylaşılan; vadesinde ödenen, protesto edilen ve protestosu kaldırılan senetlere ilişkin bilgilerin, toplanma ve paylaşma süresi 1 güne indirilmiştir.


Senet bilgilerinin, 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla, günlük olarak toplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına başlanmıştır.


Bu uygulama ile; banka ve finansal kuruluşlara; müşteri kredi değerlendirme süreçlerinde senet ödemelerine ilişkin güncel bilgilere erişim,gerçek ve tüzel kişilere; borçlu oldukları senetleri, vadesinde veya protesto olduktan sonra ödediklerinde, ödeme bilgilerinin bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından güncel olarak izleme ve değerlendirme imkanı sağlanmaktadır."

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