TBB'den Mostar'a dost eli

Otobüslerin teslim törenine Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beslic, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Mostar Otobüs Şirketi Müdürü Damir Maric ve davetliler katıldı.

Kandemir, burada yaptığı açıklamada, hibe edilen otobüslerin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iyi ilişkilerin bir sembolü olduğunu belirterek Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrarını desteklediğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini kaydetti.

Mostar'da Türkiye'den gelen otobüslerin kullanılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kandemir, iki ülkede arasında ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmek için de projeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

"İKİ ÜLKE ŞEHİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE VESİLE OLACAK"

Beslic de iki ülke arasında halihazırda iyi olan ilişkilerin bu hibe ile daha da perçinleneceğini dile getirerek iki ülke arasında iş birliğini geliştirecek çok fazla fırsat olduğunu ve bu iş birliklerinin gelecekte hayata geçirileceğine emin olduğunu ifade etti.

Güngör de söz konusu otobüslerin sadece belediyeden değil, tüm Türkiye'den bir hediye olduğunu dile getirerek yapılan bu yardımın iki ülke şehirleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacağını vurguladı.

Maric, hibe edilen otobüslerin Mostarlılar için faydalı bir ulaşım aracı olacağına dikkati çekti.

Hibe edilen otobüslerin değeri 150 bin avro.