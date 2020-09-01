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Ekonomi TBB'den gençlere "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesi
Ekonomi

TBB'den gençlere "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:18:53 -
TBB'den gençlere "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençlere yönelik "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesini başlatıyor.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Birlik, son yıllarda bankacılık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıkan yeni teknolojilere dayalı konularda, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençlerin pratik tecrübelerini artırmak, bankacılık uygulamalarını tanıtmak, sektör profesyonelleriyle diyalog kurmalarını sağlayıp, onların teknoloji alanındaki deneyimlerinden yararlanmalarına imkan sunmak amacıyla "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesini başlatıyor.

Program kapsamında, ilk aşamada hayata geçirilecek olan "İş Analisti Eğitim Programı" için uygun niteliklerdeki adaylar katılım başvurularını 1-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Kariyer.net üzerinden yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek internet tabanlı sınav ve mülakatta başarılı olan gençler, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan ve aralık ayında başlayarak yaklaşık 3 ay sürecek ücretsiz uzaktan eğitim programına dahil olabilecek. Program sonunda katılımcılar "İş Analisti Sertifikası" almaya hak kazanacak.

"İş Analisti Eğitim Programı"na üniversitelerin fen, mühendislik ve idari bilimler fakültelerinden yeni mezun (2019 yılı ve sonrasında mezun olan) veya en geç 2021 Şubat ayında mezun olacaklar kabul edilecek. Bu kriteri karşılayan başvuru sahiplerine internet tabanlı genel yetenek sınavı uygulanacak. Oluşacak baraj puanını geçenler teknoloji terminolojileri hakkındaki bilgileri, analitik düşünme yetenekleri, problem çözme ve iletişim becerilerinin sınanacağı uzaktan mülakat elemelerine davet edilecek.

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