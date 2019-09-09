0553 313 94 23

TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek

Türkiye Barolar Birliği: - "Anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, 'bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun'. Çünkü onlar, koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler"

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:00
TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek

ANKARA (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini destekleyen Türkiye Barolar Birliğinden (TBB), "Bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun. Çünkü onlar, koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler." açıklaması yapıldı.

TBB'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol başkanlığında yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetin Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, toplumun siyasileştiği, bir annenin evladının arkasından döktüğü gözyaşlarına, haykırışlarına bile siyasi yorum yapıldığı ifade edilerek, "Halbuki vicdan ve adalet duygusu, bir annenin feryadına her türlü siyasi düşünceden sıyrılarak bakabilmeyi gerektirir." denildi.

Annelerin, terör örgütünün kaçırdığı veya kandırdığı evlatlarını, bağırlarına basabilmek, yeniden kucaklayabilmek için geri istediği kaydedilen açıklamada, "Onlar anne, tüm niyet okumaları bir kenara bırakalım. Bu acılı ailelerin yaşadıklarını hissedelim. Onlara destek verelim. Biz anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, 'bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun'. Çünkü onlar koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:00
  1. TBB
  2. TBB'den Diyarbakır annelerine destek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağustos ayında Çardak Havalimanı’ndan 58 bin 35 yolcu uçtu
    1. Ağustos ayında Çardak Havalimanı’ndan..
    2. Karatay Belediyesinden okula yeni..
    3. Batı Şeria’da şiddetli çatışmada 25..
    4. Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan..
    5. Bağcılar’ da 5 bin kişilik aşure..
    6. Kale-i Tavas’da 3 bin mezar taşının..
    7. Selde hayatını kaybeden çocuklar..
    8. 10 bin feet yükseklikte okul zili
    9. Zeytinlik alanda feci yangın!
    10. Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen..
    11. Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim?
    12. Topçu: Terör örgütünün kökünü..
    13. Trabzon’da fuhuş operasyonu
    14. TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi..
    15. Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer..
    16. Silifke’de okulların ve öğrencilerin..
    17. Bakan Çavuşoğlu: “Fatih, Yavuz,..
    18. Açar’dan EMO’ya ziyaret
    19. Almanya'ya Suudi Arabistan çağrısı:..
    20. Musul’da patlama: 1 ölü
    21. İtalya'da 2. Conte hükümeti güvenoyu..
    22. Milli tıbbi cihazlar Barselona'da..
    23. TİM, ABD pazarındaki elini stratejik..
    24. Mudanya 2019’da da hizmetle buluştu
    25. Kars’ta çalınan hayvanlar Ardahan’da..
    26. İngiliz Parlamentosu'ndan skandal..
    27. El-Hak Platformundan İstanbul..
    28. Bursaspor’a destek büyüyor
    29. Türk Hava Yolları THY personel alımı..
    30. Zabıta teşkilatı 193 yaşında
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!