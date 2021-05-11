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Gündem TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İsrail'e yaptırım çağrısı
Gündem

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İsrail'e yaptırım çağrısı

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını ve Filistinlilere yönelik saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirten TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, katil devlete yaptırım uygulanmasını gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:24:00 -
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İsrail'e yaptırım çağrısı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e uluslararası hukuk çerçevesinde yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının insanlığa karşı suç olduğunu belirterek, artık İsrail'e, uluslararası hukuk çerçevesinde yaptırım uygulanması gerektiğini bildirdi.

Feyzioğlu'ndan İsrail'e kınama

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği saldırıları en ağır şekilde kınadığını belirtti.

"İsrail'in bu saldırıları Birleşmiş Milletler'in Kudüs'e yönelik aldığı kararlara, Cenevre Sözleşmeleri'ne ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne aykırı olduğu gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca da insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullanan Feyzioğlu, İsrail'in işgal ettiği toprakları sahiplerine iade ederek suç işlemeye son vermesi gerektiğini kaydetti.

"İsrail'e yaptırım uygulama zamanıdır"

İsrail'in, dünyanın gözleri önünde, kadın, çocuk, genç, yaşlı, sivil demeden insanları öldürdüğünü belirten Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti

"Devletler göstermelik kınamalarla katliama seyirci kalıyor. Artık uluslararası hukuk çerçevesinde yaptırım uygulama zamanıdır. Birleşmiş Milletlerin varlık sebebi, bu katliamları önlemektir. Başta kendilerine gelişmiş diyen devletler olmak üzere, tüm devletleri, bu zulme karşı masum insanların yanında olmaya, tüm toplumları da devletlerine harekete geçme konusunda çağrıda bulunmaya davet ediyoruz."

 

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