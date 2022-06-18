  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya TB2 SİHA'lar tarih yazdı! O ülkede çocuklara Bayraktar ismi verilmeye başlandı!
Dünya

TB2 SİHA'lar tarih yazdı! O ülkede çocuklara Bayraktar ismi verilmeye başlandı!

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'nun eşi Katerina Yuşçenko, Bayraktar TB2'lerin Rusya savaşındaki performansına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye minnettarız. Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 10:13:00 -
TB2 SİHA'lar tarih yazdı! O ülkede çocuklara Bayraktar ismi verilmeye başlandı!

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'nun eşi Katerina Yuşçenko, 'Türkiye'ye minnettarız. Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz.' diye konuştu.

Ukrayna'nın eski first leydi'si Katerina Yuşçenko, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Forumuna katıldı. Yuşçenko,Türkiye'nin desteği ve muharebe sahasında üstün başarıya ulaşan Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haber Global'e konuşan Yuşçenko, "Türkiye'nin savaş boyunca ülkesine sağladığı desteğe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına, minnettar olduğunu." söyledi.

Yuşçenko'nun açıklamaları şu şekilde;

Yuşçenko, 'Öncelikle Putin iktidarda kalmak istiyor. Etrafındaki insanlar Rus halkından her şeylerini çaldılar ve onlar da gücü elinde bulundurmak istiyor. Başarılı demokrasilerden ve çevrelerindeki iyi ekonomilerden korkuyorlar. Rekabeti yok etmek istiyorlar. Putin, yeni büyük Pedro olmak ve imparatorluğu diriltmek istiyor. O Ukraynalıların dilini tarihini yok sayıyor. Değiştiremediği şeyi yok etmek istiyor.'

"'Türkiye'ye minnettarız"

'Türkiye'ye minnettarız. bize askeri olarak ilk yardım eden ülkelerden biri Türkiye oldu. Eğer bu yardımı almasaydık, özellikle bugün bu durumda olmayabilirdik. Özellikle Bayraktar SİHA'ları için minnettarız, ki artık çocuklarımıza bile Bayraktar adını veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arabuluculuk çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonunu anlıyoruz. Rusya'ya, özellikle de oligarklara yaptırımlar konusunda daha sert adımlar atmasını umuyoruz." Eski first lady savaşın ne zaman biteceği sorusuna ise 'Biz kazandığımız zaman bitecek' yanıtını verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23